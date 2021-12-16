В Татарстане спилили православный крест на могиле

В татарстанском селе Актаныш спилили православный крест на могиле, власти района попросили семью его не возвращать. Замглавы района Райхан Галимянова заявила изданию «Подъём», что речь идёт не о дискриминации, администрация всего лишь хотела уберечь близких умершего от травм, так как ещё не нашли кладбищенского вандала.

У нас такого никогда не было и препятствий тоже. Идёт следствие, и мы очень хотим, чтобы нашли этого человека. После спила креста я попросила их в этом году пока не устанавливать. Я опасалась, что ещё этот человек не найден, чтобы этого не повторилось и семья не получила травмы. Только это имела в виду, — заявила Галимянова.

Она добавила, что семья снова решила установить крест и власти региона проследят, чтобы инцидент не повторился. По её словам, всё началось с того, что рядом с могилой покойного оказалось захоронение мусульманина.

Смотритель кладбища не знал, что будут хоронить христианина…Мы собираемся для православных отделить дополнительное место. У нас межнациональной розни не было и нет. Это не красноречие, это факт, — резюмировала она.

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Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Татарстана задержали в столице республики членов ячейки запрещённой в России экстремистской организации «Нурджулар». По данным следствия, в ходе своей работы экстремисты приглашали мусульман на законспирированные квартиры, там и проводили вербовку в ячейку при помощи агитматериалов. Организация существовала в Казани с 2019 года.