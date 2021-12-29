В Татарстане рассмотрят возможность переименования должности президента

Госсовет (парламент) Татарстана рассмотрит поправку о переименовании должности президента республики в составе единого пакета поправок. Об этом сообщил спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин, добавив, что работу над поправками начнётся в 2022 году. Его слова передаёт «Интерфакс».

Норма Конституции (Татарстана — NEWS.ru) по высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации будет в пакете (поправок). Она не будет вынесена в отдельный законопроект, — цитирует его агентство.

Принятый Госдумой в декабре 2021 года закон о единой системе публичной власти в России позволяет губернаторам избираться более чем на два срока подряд и запрещает главам регионов именоваться президентами. Кроме того, вводится единый срок полномочий для губернаторов и региональных парламентов — пять лет. Также региональные парламенты получат возможность работать дистанционно.

Зaкон помимо прочего зaпрещает главам регионов именоваться президентами. Соответствующие попрaвки в региональное законодательство закон предписывает внести до 2023 года.

Устанавливается единое наименование должности высшего должностного лица для всех регионов — «глава субъекта РФ». В то же время конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово «президент». Сейчас президентом именуется глава Татарстана — Рустам Минниханов. Ранее в должности президента до 2007 года находился глава Чечни Рамзан Кадыров.