В столичном дептрансе пояснили, как продлить проездные для школьников

https://static.news.ru/photo/e7c6f774-573c-11eb-b856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве школьные проездные билеты можно продлить за срок с 9 октября, они будут восстановлены из расчёта календарного месяца, следует из сообщения пресс-службы столичного департамента транспорта.

Некоторое время назад мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что с 18 января учащиеся с 1-го по 11-й класс вновь возвращаются в школы.

Билеты можно продлить за срок с 9 октября, когда ими нельзя было воспользоваться из-за временных ограничений. Их восстановят из расчёта календарного месяца, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

За последние сутки столичные медики выявили 5534 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заражённых в городе достигло 882 962 человек, из них болеют в настоящее время 141 551.

Москва по-прежнему остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3094 новых случая (всего 290 908) и Подмосковье — 1361 заражённый (всего 174 620).

Ранее NEWS.ru писал, что пик заболеваемости коронавирусом в России, вероятно, уже пройден, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По её словам, в настоящее время специалисты наблюдают некоторую тенденцию к стабилизации ситуации.