В столице появился репринтный выпуск «Вечерней Москвы» от 24 июня 1945 года

https://static.news.ru/photo/cf2cfe00-b617-11ea-880d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Специально ко дню проведения парада Победы, который состоялся на Красной площади в столице, газета «Вечерняя Москва» сделала репринт выпуска от 24 июня 1945 года.

Знаменитую «Вечёрку» за день проведения первого парада после победы над немецко-фашистскими захватчиками можно получить бесплатно в префектурах, управах, в здании мэрии и правительства города, в центрах госуслуг, поликлиниках, социальных организациях и не только. Репринт вложен в утренний выпуск от 24 июня 2020 года. Также газета доступна по подписке и со стоек прессы в супермаркетах.

На страницах репринта опубликована фотохроника событий на Красной площади и речь маршала Георгия Жукова, произнесённая им на первом Параде Победы. В 2020 году проведение торжественного мероприятия перенесли из-за сложной эпидемиологической обстановки на фоне пандемии коронавируса.

Газета «Вечерняя Москва» существует уже 96 лет. Газета уникальна тем, что за всё это время она ни на один день не прекращала выходить в печать, даже в самую тяжёлую пору — в Великую Отечественную войну.

Как ранее передавал NEWS.ru, военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Среди иностранных гостей праздника на центральной трибуне на Красной площади были президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александар Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

После выступления президента РФ Владимира Путина и исполнения гимна России первой на Красную площадь вышла рота барабанщиков Московского военного музыкального училища. Музыканты задали темп парадным расчётам — 120 шагов в минуту. За барабанщиками проследовали знамённые группы с флагом России, Знаменем Победы и знаменем Вооружённых сил РФ.