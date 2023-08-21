«В США таких нет»: чем запомнится умерший создатель КамАЗа Лев Васильев

Фото: Валентин Черединцев/ТАСС

Лев Васильев

На 99-м году жизни не стало создателя КамАЗа, первого гендиректора автогиганта Льва Васильева, сообщили в пресс-службе полномочного представительства Татарстана в России. Почему он не хотел отвечать за стройку завода в Набережных Челнах и что известно о его жизни?

Детали трагедии не уточняются. Место и дата прощания с Васильевым станут известны позже.

«Одна из самых ярких личностей Татарстана и страны скончалась сегодня ночью на 99-м году жизни. Бывший фронтовик 12 лет стоял у руля КамАЗа. За этот период с нуля построил автогигант, создал уникальный кадровый потенциал завода, привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чем запомнился Лев Васильев

Создатель КамАЗа родился в Москве в феврале 1925 года. Он участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 по 1944 год. Служил рядовым в 96-й гвардейской стрелковой дивизии, был тяжело ранен. После госпиталя работал шофером автобазы Наркомата речного флота СССР в Ульяновске. С 1945 года — шофер автобазы Госснаба СССР.

В 1949 году стал работать на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»). В 1963-м назначен директором завода. В 1968–1983 годах — заместитель министра автомобильной промышленности СССР. С 1969 года занимал должность директора строящегося комплекса заводов дизельных грузовых автомобилей большой грузоподъемности. Под его руководством 16 августа 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик КамАЗ-5320.

Также занимал должности зампредседателя Госплана СССР по машиностроению, министра машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, зампредседателя Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу.

За выдающиеся успехи получил звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Почему не хотел возглавлять КамАЗ

В интервью пресс-службе полпредства Татарстана Лев Васильев признался, что не хотел уезжать из Москвы и отвечать за стройку в Набережных Челнах.

«Я отказался, объяснив, что не готов уехать из Москвы, где все мои родственники. Меня несколько раз вызывали в Центральный комитет партии. Я отбивался. Но не смог отказать заведующему отделом машиностроения в ЦК Василию Семеновичу Фролову. Я его очень уважал, приятный человек. Часто бывал на заводе, когда я работал директором», — объяснял он.

Васильев рассказал и о первом автомобиле, который сошел с конвейера уже через 6,5 лет после решения о создании комплекса — 16 августа 1976 года.

«Уолтер Мондейл, вице-президент США, побывав в Челнах, мне сказал: „Строительство такого предприятия не под силу никому в Соединенных Штатах или Западной Европе“. Пять первых автомобилей мы отправили в Москву к Кремлевской стене прямиком к очередному съезду коммунистической партии. Посмотреть на них собралось много людей. На 26-м съезде Фикрят Ахмеджанович Табеев (крупнейший партийный деятель СССР. — NEWS.ru) доложил, что взятые на себя обязательства камазовцы выполнили, завод действует, доказательством служат новые машины, самостоятельно прибывшие в столицу», — вспоминал создатель КамАЗа.

Что говорил о прожитой жизни

Лев Васильев признался, что считал себя счастливым человеком, который успел сесть «в последний вагон социализма».

«Конечно, я счастливый человек. Я доволен. Пусть кто-нибудь другой попробует пройти такую школу. Очень благодарен родителям. Жалко, что отец умер рано. Он видел меня за рулем „Опеля“, который по репарации поступал из Германии. На этой машине я приехал к нему в больницу. Но отец не успел узнать, что его сын стал директором завода. Жаль. Ну, что сделаешь», — рассказывал он.

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