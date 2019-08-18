https://static.news.ru/photo/19125ef8-c1bc-11e9-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Инициатива Минздрава России по борьбе с курением сотрудников с помощью штрафов может быть использована работодателями для увольнения неугодных работников, считает член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

Уместно ли штрафовать в таких случаях? Возможно, возникнут факты дискриминации по трудовому праву. Это повод уволить неудобного работника только из-за того, что он — курильщик. Некоторые могут рассматривать эти штрафы как возможность недоплачивать сотруднику, — сообщил Брод изданию « Говорит Москва ».

Он похвалил Минздрав за заботу о здоровье людей, однако высказался за обсуждение и необходимость корректировки рекомендаций.

Ранее News.ru писал, что Минздрав выступил с идеей урезать зарплаты курящим работникам. Рекомендации работодателям содержатся в корпоративной модельной программе «Укрепление здоровья работающих», опубликованной на сайте ведомства.

В рамках программы руководству советуют оценить издержки и потери, связанные с курением сотрудников, и разработать механизм сокращения потребления табака. Для этого предлагается ввести финансовые поощрения или карать штрафами.

Чтобы отвлечь сотрудников от вредной привычки, в местах общего пользования работодателям рекомендовано оборудовать зоны для физических упражнений.