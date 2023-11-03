В СПЧ предложили способ обуздать преступность среди мигрантов Член СПЧ Кабанов: мигрантов-экстремистов нужно не пускать в Россию пожизненно

Фото: Марина Маковецкая/РИА Новости

Выдворение из России семьи мигрантов, чем ребенок жестоко избил школьника в Нижнем Новгороде, является правильной и эффективной мерой, заявил в беседе с «Парламентской газетой» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов. По его словам, для подобных нарушителей-экстремистов нужно установить пожизненный срок ограничения для въезда в страну.

Я не сторонник мягких мер. Люди, которые нарушают закон, причем именно так, с признаками экстремизма, пожизненно не должны находиться на территории России. Это правильная практика: сейчас мигранты чувствуют себя совершенно безнаказанно, в том числе из-за того, что власти Таджикистана, Киргизии, Узбекистана стали добиваться для них амнистий, — объяснил Кабанов.

Он напомнил, что причиной выдворения семьи в Нижнем Новгороде стало нарушение миграционных правил родителями подростка. Член СПЧ призвал ужесточить ответственность для мигрантов-нарушителей закона.

Издание пишет, что сегодня административное выдворение могут применить к мигрантам за нарушение правил пересечения границы, въезда и пребывания в стране, незаконную работу, а также за проступки, связанные с наркотиками и психотропными веществами. Кроме того, если приезжего за три года пребывания в России дважды привлекли к административной ответственности, въезд в страну ему запрещен на три года. А если иностранец за год дважды нарушал общественный порядок и безопасность, он не сможет въехать в Россию на протяжении пяти лет.

Также въезд в РФ запрещается за использование поддельных документов, участие в экстремистских и нежелательных организациях, неснятую или непогашенную судимость, долги по налогам и штрафам и за другие нарушения, напоминает издание.

Ранее президент Фонда содействия борьбе с терроризмом Вадим Коженов заявил, что адаптации трудовых мигрантов и их детей в России поможет активное преподавание русского языка у них на родине. По мнению эксперта, в странах, из которых в Россию съезжаются мигранты, должен сложиться культ русского языка.