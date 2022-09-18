В СПЧ потребовали разъяснить ситуацию с заключенными, участвующими в СВО СПЧ потребовал у Генпрокуратуры разъяснить ситуацию с заключенными, участвующими в СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Члены Суда по правам человека (СПЧ) обратились в Генпрокуратуру с требование дать разъяснения по появившейся в СМИ информации о привлечении заключенных к участию в военной спецоперации на Украине, соответствующее заявление было опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга. В СПЧ поинтересовались, на каких основаниях заключенных освобождаются из колоний.

Широко распространилась информация (передача «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия 1» в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции. Просим разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности, — говорится в обращении.

Правозащитники отметили, что в России освободить заключенного, не отбывшего срок заключения, можно только указом президента РФ (помилование), постановление Госдумы (амнистия) и решение суда (условно-досрочное обсуждение).

Обращение подписали члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина обращается к заключенным и предлагает принять участие в военной операции на Украине в составе частной военной компании. Он поставил жесткие условия: табу на алкоголь, наркотики, дезертирство, мародерство, насилие над мирным населением. Мужчина сообщил, что отбор будет вестись через собеседование, и пообещал, что через полгода службы добровольцам гарантируется помилование. В случае гибели их похоронят согласно волеизъявлению.

Весной в социальных сетях и в Telegram-каналах начали распространяться объявления о наборе добровольцев, желающих «реализовать себя как воина». Как стало известно NEWS.ru, от кандидатов, по крайней мере на первом этапе, не требуют наличия даже российского гражданства и военного билета. Долги и ограничения на выезд из РФ также не должны стать проблемой для желающих поучаствовать в боевых действиях.