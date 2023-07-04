Член СПЧ Меркачева озвучила вопросы к Кадырову на фоне избиения Милашиной Член СПЧ Меркачева заявила, что обратится к Кадырову в связи с избиением Милашиной

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Член СПЧ при президенте РФ Ева Меркачева заявила NEWS.ru, что подготовит запрос на имя главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с избиением на территории республики журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной. Она назвала ситуацию запредельной.

Ситуация, конечно, запредельная. Я со своей стороны как правозащитник подготовила запросы, в первую очередь Рамзану Кадырову. Считает ли он допустимым, когда такие вещи происходят на территории республики, связывает ли он это с определенным отношением к женщине, на суд которой ехала Милашина, считает ли он нормальным, когда женщину пытают, избивают, считает ли он допустимым, когда препятствуют журналистской деятельности, — рассказала Меркачева.

Союз журналистов России (СЖР) и СПЧ выясняют подробности нападения на Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, заявил ТАСС председатель Союза Владимир Соловьев. Он выразил надежду, что правоохранительные органы примут все меры, чтобы наказать причастных к нападению на сотрудников СМИ. Он назвал такие действия неприемлемыми.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась в Следственный комитет Чечни и прокуратуру республики из-за ситуации с избиением Милашиной и Немова. По ее словам, Милашина прибыла на суд по делу Заремы Мусаевой, после чего злоумышленники напали на нее и адвоката.

Ранее Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале информацию о том, что у Милашиной сломаны пальцы, она несколько раз теряла сознание и находится в нетранспортабельном состоянии.

Мусаева — жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева. Она находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Ее сын Абубакар Янгулбаев ранее заявил, что мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.

Суд в Грозном приговорил Мусаеву к 5,6 года колонии по делу о применении насилия в отношении представителя власти.