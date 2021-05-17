В Совфеде предложили ввести новые ограничения для чиновников

https://static.news.ru/photo/9194de6e-b72e-11eb-b9cf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские чиновники не должны иметь не только счетов в иностранных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью. Об этом сенатор Сергей Цеков заявил в интервью РИА Новости. По его словам, необходимо ввести новые ограничения, которые решили бы этот вопрос.

Я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета — это одно и то же в этом контексте. И то и другое можно арестовать, — цитирует его агентство.

Он добавил, что власти других стран могут оказывать давление на российских граждан, которые имеют зарубежную недвижимость, через арест жилья или запрет пользоваться им.

30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому запрещается занимать государственные и муниципальные должности персоналиям, имеющим второе гражданство или вид на жительство «на территории иностранного государства». Иметь зарубежные счета чиновникам запрещено с 2013 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что высокопоставленные чиновники в России не могут иметь недвижимость за границей, в том числе в Чехии и США, вошедших в список недружественных стран.