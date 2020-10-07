Деньги есть, но их не тратят: в Совфеде озвучили проблему питания в школах

https://static.news.ru/photo/ddfcf0b6-08b0-11eb-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Регионы освоили меньше половины денег, выделенных из федерального бюджета на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по науке, культуре и образованию Лилия Гумерова.

На пленарном заседании верхней палаты парламента она попросила коллег-сенаторов в рамках работы в регионах совместно с местными министрами просвещения и финансов разобраться в проблемах с освоением средств.

На сегодняшний день, к сожалению, процент освоения денег, выделенных из федерального бюджета, составляет 40%, — приводит слова Гумеровой «Парламентская газета».

Она также отметила, что по состоянию на 1 августа 2261 российская школа получила от Роспотребнадзора замечания по организации процесса обеспечения школьников горячим питанием. Большинство нареканий, впрочем, были устранены. Однако 757 школ всё ещё остаются на контроле профильных ведомств.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору взять на постоянный контроль вопрос качества школьного питания.