В Совфеде ответили на слова Медведева о возвращении смертной казни

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал слова зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о возможности отмены моратория на смертную казнь. Он подчеркнул, что отменить решение КС России по этому вопросу не может ни один орган власти, передаёт РИА новости.

Я свою позицию высказывал много раз. Она не поменялась. Мораторий введён Конституционным судом РФ, — цитирует сенатора агентство.

Он отметил, что по вопросу отмены моратория на смертную казнь могут существовать различные мнения, но «ни один орган власти не вправе преодолеть позицию КС».

Медведев связал возможность отмены моратория на смертную казнь с исключением России из Совета Европы. По его мнению, это хорошая возможность восстановить ряд институтов для предотвращения особо тяжких преступлений.

О том, что Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из числа членов организации, стало известно накануне. Эта мера также коснётся работы России в Комитете министров иностранных дел, Парламентской ассамблее Совета Европы и Европейском суде по правам человека.