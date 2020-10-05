В Совфеде не исключили повторное закрытие границ РФ из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5e9024a-06df-11eb-8149-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Совете Федерации не исключают, что Россия может вновь закрыть границы и сократить число авиарейсов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Валерия Рязанского. По его словам, чем «больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идём к этому, — сказал он.

Ранее в Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на главного европейского регулятора авиационной безопасности (EASA) заявили, что риски заражения коронавирусной инфекцией в самолёте «крайне незначительны» при условии соблюдения мер по охране здоровья.

По последним данным, 5 октября в стране зафиксировано 10 888 новых случаев коронавируса. Это стало максимальным значением с 12 мая. По количеству заболевших лидирует Москва, где выявили 3537 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург, где подтвердили 407 случаев, что является максимальным показателем с 21 мая. Общее количество заразившихся в России с начала пандемии выросло до 1 225 889 человек, умерли 21 475 заболевших.

Как писал NEWS.ru, московская мэрия разработала несколько сценариев ужесточения карантинных мер по борьбе с коронавирусом, самый жёсткий из них — возвращение пропускного режима.