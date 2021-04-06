В Совфеде допустили возможность блокировки Zoom

https://static.news.ru/photo/79bc8e94-977c-11eb-bf06-96000091f725_660.jpg Фото: Sven Kanz/Geisler-Fotopress/Global Look Press

В условиях ограничения доступа российских государственных учреждений к Zoom не исключена блокировка сервиса на территории страны. Об этом заявил сенатор Александр Башкин.

Россия не является сторонником санкционных действий, но если такое решение в отношении госучреждений и госкомпаний Zoom примет, то возможна блокировка этого сервиса на территории нашей страны как ответная, симметричная мера, — цитирует его РИА Новости.

Ранее стало известно, что компания Zoom Video Communications отозвала у российских партнёров право на продажу сервиса российским госорганам. С 31 марта они не имеют права продавать госучреждениям лицензии. Один из партнёров низшего звена предположил, что речь идёт не о временной, а о долгосрочной мере. Объяснить такое решение в компании затруднились. В Zoom информацию о запрете продажи лицензий никак не комментируют.

Как писал NEWS.ru, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что отечественный аналог Zoom может появиться к 2022 году. По его словам, в порядке эксперимента правительства платформа уже запущена в пилотных регионах.