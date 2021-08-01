В СКР опровергли нахождение орского маньяка в Москве

Сообщения о том, что орский маньяк Валерий Андреев якобы находится в столичном регионе, не соответствуют действительности. Об этом РИА Новости рассказал руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

Он пояснил, что Андреев с 2012 года числится в федеральном розыске, а с 2019-го — в международном. Его поиски продолжаются. Следствие проверяет все появляющиеся в СМИ сообщения о нём. Те, в которых говорится, что маньяка видели в Москве или области, — всего лишь слухи.

Конечно же, эта информация проверяется, но сейчас подтверждений данным сведениям нет, — заявил Ложис.

Валерий Андреев входит в десятку самых опасных разыскиваемых в РФ преступников. Он заочно обвинён в восьми убийствах, но сыщики не исключают, что жертв на счету маньяка гораздо больше.

Андреева ранее замечали в разных городах страны — от Новосибирска до Ростова-на-Дону. В СКР полагают, что маньяк пользуется поддельными документами. Кроме того, оставаться на свободе ему помогает отсутствие особых примет, позволяющее легко раствориться в толпе.

Ранее сообщалось, что минувшей весной студентка из Московской области якобы видела Андреева в общественном транспорте. По её словам, пожилой мужчина, несмотря на большое количество свободных мест в автобусе, сел рядом с ней и в ходе разговора пытался выяснить маршрут её поездки. После этого она увидела в вузе объявление о поисках орского маньяка. Узнав на фото своего недавнего попутчика, девушка обратилась в полицию.