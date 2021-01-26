В СИЗО Москвы разрешили краткосрочные свидания

https://static.news.ru/photo/28686d72-5fbb-11eb-a4c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Краткосрочные свидания с родственниками по предварительной электронной записи с 25 января вернули людям, находящимся в следственных изоляторах Москвы.

Разрешаются краткосрочные свидания с родственниками и иными лицами, которые проводятся через стекло с соблюдением требований индивидуальной защиты. Порядок очереди определяется предварительной электронной записью. По-прежнему приостановлено предоставление длительных свиданий, — цитирует РИА Новости сообщение столичного УФСИН.

В ведомстве напомнили, что в изоляторах с 18 января приём подозреваемых, обвиняемых и осуждённых проходит только в СИЗО-7, а арестованных, следующих транзитом через Москву, — в СИЗО-12. Приём передач ведётся в порядке очерёдности с соблюдением временного интервала не менее 30 минут.

Отмечается, что по-прежнему ограничен вход на территорию учреждений представителей органов исполнительной власти, общественных наблюдательных комиссий. Они смогут посещать постояльцев СИЗО в помещениях следственных кабинетов при наличии средств индивидуальной защиты.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назвал пыткой длительное применение наручников к осуждённым на пожизненное заключение и обязал Россию пересмотреть соответствующую практику. Поводом для вынесения ЕСПЧ постановления послужило дело «Шлыков и другие против России». В нём были объединены жалобы четверых заключённых на то, что на них надевают наручники каждый раз, когда выводят из камер. Кроме того, по словам истцов, наручники применяются во время обыска камер и досмотра личных вещей. При этом руки не просто скованы за спиной, надзиратели их поднимают, заставляя заключённых нагибаться, писал NEWS.ru.