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В сибирских детдомах отказались от суши и роллов Моргенштерна

19:28, 29 декабря 2021
В сибирских детдомах отказались от суши и роллов Моргенштерна Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com
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Рэпер Алишер Моргенштерн решил под Новый год угостить сотрудников детских домов Сибири блюдами традиционной японской кухни и передал наборы суши и роллов в ряд учреждений. Не все оценили поступок скандального музыканта, передает Telegram-канал Сибирь Медиа.

Персонал некоторых госучреждений не принял доставку еды, сославшись на то, что не хотят брать подарков от артиста. Часть работников побоялась принять наборы из-за возможных санкций начальства. 

Тем не менее детдома в Красноярске, Братске, Саянске, Тайшете, Черемхово и Сосновоборске приняли подарок рэпера, передает Telegram-канал «Сибирьмедиа».

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов посоветовал рэперу Алишеру Моргенштерну после возвращения в РФ из ОАЭ на время отказаться от «разрушительного и негативного творчества» и подумать как будущему отцу о работе с молодёжью по поводу вреда алкоголя, курения, наркотиков и вседозволенности. Он также призвал музыканта дать новое интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак и «исповедаться» ей о своих поступках.

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