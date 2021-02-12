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В Сибири задержали финансистов группы террористов

07:35, 15 февраля 2021 25
Фото: ФСБ РФ

Сотрудники УФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации. Задержанные финансировали деятельность организации.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Его фигурантами стали гражданин России и выходец из бывшей республики СССР, сообщает РИА Новости.

Задержанные отправлены под стражу. Следствие считает, что они регулярно переводили деньги на банковские карты, используемые для нужд террористов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане. Фигурантов доставили к следователям. Им предъявят обвинения по ст. 209 «Бандитизм», ст. 279 «Вооружённый мятеж» и ст. 317 «Посягательство на жизнь военнослужащих» УК РФ, отметили в ФСБ.

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