В Сибири задержали финансистов группы террористов

Фото: ФСБ РФ

Несколько генералов Росгвардии уволились на фоне скандала с уголовным делом из-за бывшего заместителя директора по тылу Сергея Милейко. Генерал-лейтенант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Карьера Милейко, в свою очередь, связана с бывшим первым замом главы Росгвардии Сергея Меликова, ставшего врио главы Дагестана. Именно Меликов определял кадровую политику службы, сообщает «Коммерсант». По данным издания, за...