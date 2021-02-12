В Сибири задержали финансистов группы террористов

Сотрудники УФСБ по Новосибирской и Томской областям пресекли работу межрегиональной ячейки запрещённой в России террористической организации. Задержанные финансировали деятельность организации.
Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Его фигурантами стали гражданин России и выходец из бывшей республики СССР,
Задержанные отправлены под стражу. Следствие считает, что они регулярно переводили деньги на банковские карты, используемые для нужд террористов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские силовики задержали в Ставропольском крае двух участников нападения на военнослужащих РФ в 1999 году в Дагестане. Фигурантов доставили к следователям. Им предъявят обвинения по ст. 209 «Бандитизм», ст. 279 «Вооружённый мятеж» и ст. 317 «Посягательство на жизнь военнослужащих» УК РФ, отметили в ФСБ.