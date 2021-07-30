В СФ объяснили отмену в Москве обязательного ношения перчаток

Решение отменить обязательное ношение перчаток в Москве связано с необоснованностью с точки зрения науки такого рода ограничения. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Как отметил сенатор, он относится с пониманием к решению московских властей отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах. Он напомнил, что учёные Германии уже давно доказали, что на поверхности вирус не живет.

В связи с этим, видимо, и наши учёные тоже пришли к такому выводу, и соответствующая реакция со стороны властей понятна. Я думаю, что не нашлось научных обоснований к такому роду ограничений, — считает Рязанский.

Что касается остальных санитарно-эпидемиологических рекомендаций, в том числе мытья рук, они, по словам сенатора, по-прежнему остаются в силе.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение перчаток в общественных местах столицы. Градоначальник заметил, что за последнее время эпидемиологическая ситуация в столице улучшилась. Так, число выявляемых случаев заражения COVID-19 снизилось больше чем в два раза. Кроме того, уменьшилось число случаев госпитализации, что может говорить о менее тяжёлом течении болезни или о меньшем числе заражённых.