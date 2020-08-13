В Сети появилось видео Ефремова в больнице

https://static.news.ru/photo/1b5479ae-dd49-11ea-9493-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Интернете обнародованы кадры пребывания Михаила Ефремова в Боткинской больнице. На видео актёра везут медики в инвалидном кресле по коридору медучреждения.

Видео опубликовало издание «Москва 24».

В настоящее время Ефремов проходит лечение в Боткинской больнице, куда он был доставлен 11 сентября, когда направлялся на слушания в Пресненский суд. Врачи диагностировали у артиста инсульт. По словам его адвоката Эльмана Пашаева, угрозы жизни Ефремова нет, вопрос о его выписке пока не обсуждается.

Накануне адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы потерпевших по делу актёра Михаила Ефремова, призывал прекратить обсуждение темы ухудшения самочувствия артиста во время судебного процесса. Добровинский добавил, что о состоянии актёра сообщает его юрист и порекомендовал верить этой информации, писал NEWS.ru.

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.