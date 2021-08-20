В Самарской области лесной пожар перекинулся на постройки в двух сёлах

Огонь в районе природного пожара в Самарской области перекинулся на здания в двух сёлах, уничтожив 18 построек различного назначения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнём уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка сгорело два строения. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении главка спасателей.

Отмечается, что в тушении пожара задействованы 586 человек и привлечены 130 единиц техники. На месте пожаров авиация МЧС России сбросила более 250 т воды. Ситуация находится на особом контроле регионального управления МЧС.

Отмечается, что тушение лесного пожара в Борском районе продолжается второй день. Из-за пала травы 21 августа огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвaрдейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешёл на лес на территории национального парка «Бузулукcкий бор». По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения сoставляла 100 га, существовала угроза двум населённым пунктам.

Ранее сообщалось, что лесной пожар подобрался к самой границе города Якутска. На территории городского округа сгорело около двух тысяч гектаров леса.

Для тушения огня власти привлекли три трактора, две водовозки, один погрузчик и три бульдозера. Также спасатели использовали тралы, автобус и внедорожники. Благодаря этому у них получилось создать минерализованную полосу протяжённостью более 70 километров. Это и помогло остановить пожар.