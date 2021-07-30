В Сахалинской области разбился самолёт Су-35

Самолёт Су-35 разбился в Сахалинской области. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Установлено, что борт вылетел из аэропорта Дзёмги в Комсомольске-на-Амуре. Самолёт поднялся в воздух, однако через четыре минуты после взлёта пилот катапультировался.

Сообщается, что судно упало в 50 км от посёлка Смирных. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее в Амурской области разбился легкомоторный самолёт. По предварительным данным, у него отказал двигатель. В результате инцидента погибших нет. Воздушное судно совершило жёсткую посадку.

До этого в результате падения лёгкого самолёта в Хабаровском крае один человек погиб, ещё один получил травмы. Это 40-летняя женщина. У неё диагностирован перелом обеих ног. Самолёт разбился при взлёте за пределами взлётно-посадочной полосы.