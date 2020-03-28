https://static.news.ru/photo/6ece16a8-7075-11ea-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Священнослужители являются «духовными врачами», которые должны оставаться на посту, принимая приходящих к ним людей. Так глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, почему священники не могут самоизолироваться.

По его словам, ситуация с пандемией коронавируса напоминает историю с военными, которых никто «не отправит на карантин».

Потому что священник тоже даёт присягу — служить Богу и людям, — говорится в сообщении Легойды, которое он разместил в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что РПЦ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники». В ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, у них появилась возможность «обратиться со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит».