Священнослужители являются «духовными врачами», которые должны оставаться на посту, принимая приходящих к ним людей. Так глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, почему священники не могут самоизолироваться.
По его словам, ситуация с пандемией коронавируса напоминает историю с военными, которых никто «не отправит на карантин».
Потому что священник тоже даёт присягу — служить Богу и людям, — говорится в сообщении Легойды, которое он разместил в своём Telegram-канале.
Ранее NEWS.ru сообщал, что РПЦ в связи с эпидемией коронавирусной инфекции организовала видеочаты со священниками. Пообщаться с батюшкой можно с помощью онлайн-звонка в социальной сети «Одноклассники». В ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина, у них появилась возможность «обратиться со своими вопросами, посоветоваться или просто пообщаться о том, что беспокоит».
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