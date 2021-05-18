РПЦ призвала запретить суррогатное материнство для иностранцев

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в Госдуме, призвал законодателей ограничить суррогатное материнство для россиян и «положить предел» использованию этой услуги для иностранцев. Запись его речи опубликована на YouTube-канале «Россия 24».

Убеждён, что задаче сбережения народа не соответствует доступность так называемых услуг российских суррогатных матерей для иностранцев, — сказал предстоятель РПЦ.

Он отметил, что суррогатное материнство как таковое не благословляется церковью, а «безнравственное использование материнства на экспорт» — тем более.

По словам патриарха, недопустимо продавать материнский потенциал за границу в то время, как в России наблюдается сокращение населения.

Ранее глава РПЦ предложил альтернативу абортам. Он попросил женщин рожать детей и отдавать их Церкви, если по каким-то причинам сами воспитывать их не могут. Патриарх заверил, что РПЦ сделает всё, чтобы «поднять на ноги» таких детей и при этом не будет препятствовать желаниям матерей видеться с ними.