Пятая часть (19,5%) преподавателей в высших образовательных учреждениях России старше 65 лет. Наиболее высок этот показатель в Калининградской области (28,1%), Санкт-Петербурге (25%) и Чукотском автономном округе (25%). С соответствующими данными Минобрнауки России за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Значительная доля преподавательского состава старше 65 лет также отмечается в Москве (24,7%) и Ярославской области (23,4%).

При этом меньше всего она в Республике Алтай (4,6%), Чечне (6,1%) и Магаданской области (7,1%).

В абсолютных числах это 44,6 тыс. человек. Далее следуют те, кому исполнилось 40-44 года (13,7%), 35-39 лет (12,1%) и 45-49 лет (11,5%).

Вместе с тем, десятая часть (10,1%) преподавателей — это россияне 55-59 лет и почти такая же (9,8%) — 60-64 года.

Чуть меньше (9,2%) педагогов, которым 50-54 года. Замыкают подборку 30-34-летние (9%), 25-29-летние (4,7%) и те преподаватели, которым меньше 25 лет (0,5%).

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков полагает, что столь значительное количество преподавателей старше 65 лет в российских вузах не влечёт никаких негативных последствий. Более того, это позитивно сказывается на процессе обучения.

В школе, когда преподаватели уже пожилого возраста работают, — в этом есть опасность. Потому что там всё-таки подвижные дети, с ними надо больше работать, больше двигаться нужно. Вузовская работа — она особая. Это работа, связанная с наставнической деятельностью, научной, которая предполагает передачу большого и научного, и жизненного опыта. Сергей Комков президент Всероссийского фонда образования президент Всероссийского фонда образования

Он рассказал, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов стояла задача закрепить опытных преподавателей в высших учебных заведениях. Тогда как в этот период они массово покидали вузы: сказывались условия труда, низкие зарплаты и фактически не оплачивалась научная работа.

По его словам, Калининградская область и Санкт-Петербург лидируют по доле педагогов такого возраста из-за влияния европейской научной школы и культуры.

Этот опыт, европейский, достаточно распространённый во многих европейских университетах: например, в таких как Сорбонна, Пражский университет. Там считается, что если профессора в возрасте 65 и даже 70 лет остаются и закрепляются, продолжают работать, — это достаточно престижно и почётно для университета, — пояснил президент фонда.

Он отметил, что высокие показатели по количеству пожилых преподавателей на Чукотке также могут быть косвенно связаны с влиянием упомянутой европейской традиции через Америку, к которой этот российский регион близок.