https://static.news.ru/photo/2bb8804e-48e6-11ea-9e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране должна быть продолжена работа по ликвидации «вузов-пустышек».

Речь идёт о частных институтах и университетах, не имеющих лицензию Министерства образования, а также вузах с похожими названиями.

Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, — сказал российский лидер на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день таких учебных заведений в стране «ещё достаточно», передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы. Кроме того, он сообщил, что количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно расти. По словам президента, это начнётся с 2021 года.