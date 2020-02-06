Президент России Владимир Путин заявил, что в стране должна быть продолжена работа по ликвидации «вузов-пустышек».
Речь идёт о частных институтах и университетах, не имеющих лицензию Министерства образования, а также вузах с похожими названиями.
Безусловно, надо и дальше последовательно убирать вузы-пустышки, — сказал российский лидер на заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день таких учебных заведений в стране «ещё достаточно», передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что идеи «расселить» вузы из Москвы и Санкт-Петербурга неприемлемы. Кроме того, он сообщил, что количество бюджетных мест в региональных вузах будет ежегодно расти. По словам президента, это начнётся с 2021 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен