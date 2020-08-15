В российских магазинах нашли более 300 партий некачественных товаров

Специалисты Роспотребнадзора обнаружили в российских магазина 314 партий товаров, не соответствующих обязательным требованиям. Сведения о них внесены в госинформресурс в сфере защиты прав потребителей.
Проверку ведомство проводило в период с 24 июля по 13 августа в 26 субъектах России. Большинство продукции с нарушениями (280 партий) составляет пищевая — хлебобулочные изделия, рыба, птица, яйца, детское питание, мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, кулинарные и кондитерские изделия, бахчевые культуры.
Оставшиеся 34 партии составила непищевая продукция — парфюмерия и косметика, изделия из текстильных материалов, кожи, трикотажа, обувь, изделия для ухода за детьми, игрушки.
В ведомстве
Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор подсчитал долю некачественных кондитерских изделий, продающихся в Москве. Всего проверку прошли 1143 образца, из которых 3% не соответствовали нормативам по физико-химическим показателям, 6,5% — по микробиологическим. По санитарно-химическим показателям все пробы оказались в пределах нормы.
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