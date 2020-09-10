В российских магазинах могут появиться двойные ценники

https://static.news.ru/photo/5bbbf55e-f3f0-11ea-b78b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двойные ценники предложили ввести в российских магазинах. С такой инициативой Союз потребителей России обратился в Минпромторг. На них будут указывать не только стоимость товара, но и вес или объём продукта. Это поможет потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчётам.

Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счёт уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение, — рассказал «Известиям» президент Союза потребителей России Пётр Шелищ.

По его словам, производители больше не смогут хитрить и менять объёмы продуктов в упаковках. Например, наливать в одну бутылку 900 миллилитров молока, а не литр.

Как отмечают эксперты, практика указания на этикетке двойной цены давно существует в Европе. Пункт о двойных ценниках предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли. Документ проходит общественные слушания.

Как считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, эта инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией.

Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места, — отметил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила дать возможность покупателям по согласованию с продавцами возвращать купленные дистанционно товары надлежащего качества, но потерявшие товарный вид.