Онлайн-ретейлеры хотят расширить возможности покупателей по возврату товара

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Ретейлеры предлагают дать возможность покупателю по согласованию с продавцом возвращать купленные дистанционно товары надлежащего качества, но потерявшие товарный вид. Соответствующие изменения предлагается уточнить в разрабатываемых сейчас правилах онлайн-торговли.

В письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), адресованном директору департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никите Кузнецову, содержится такой вариант формулировки нормы: «Продавец вправе принять у потребителя данный товар с условием его уценки соразмерно снижению его рыночной стоимости».

Эксперты также предлагают установить, что при доставке товар передаётся потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя — любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора или оформления заказа.

Действующие правила интернет-торговли утратят силу с 1 января 2021 года. Сейчас Минпромторг разрабатывает новые нормы. В ответ на обращение министерства АКИТ сформулировала семь предложений к проекту правил. Среди них — возможность онлайн-торговли драгметаллами, определение варианта коммуникации с покупателем на договорной основе, определение момента заключения сделки как получения сообщения от покупателя о намерении приобрести товар, предоставление потребителю возможности ознакомиться с товаром, обязанность продавца разъяснить порядок направления претензий.

Ранее онлайн-ретейлеры попросили Минздрав разрешить им торговать лекарствами, писал NEWS.ru.