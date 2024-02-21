В российские отели могут разрешить заселять по «военнику» и правам Минэкономразвития хочет разрешить заселение в отели по военному билету и правам

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В российские гостиницы могут разрешить заселять по военному билету, водительским правам и загранпаспорту, а также при предъявлении их электронных копий, следует из законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. С соответствующим предложением выступило Минэкономразвития.

Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, <...> документами, удостоверяющими личность военнослужащего РФ, водительским удостоверением, — говорится в документе.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян рассказал, где россиянам в 2024 году будет дешевле всего отдохнуть. По его словам, наиболее выгодными направлениями для туристов в 2024 году станут страны Ближнего Востока, Латинской Америки и Азии. Он пояснил, что такая тенденция наметилась в 2023 году и продлится в 2024-м.

В Ассоциации туроператоров России в то же время сообщили, что люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летний отдых в 2024 году. По акции раннего бронирования на летний сезон выставлены почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.