Люксовые отели популярной у туристов страны предложили россиянам скидки АТОР: люксовые отели Египта предложили россиянам скидки на лето до 30%

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Люксовые отели Египта предложили россиянам скидки до 30% на летний отдых в 2024-м, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом по акции раннего бронирования на летний сезон выставлены почти все популярные пляжные отели этой страны, кроме бюджетных трехзвездочных гостиниц.

90% курортных отелей уже выставлены в продажу. Возможно, будут точечные дополнения продуктовой линейки, — сообщилиэксперты.

Эксперты пояснили, что россияне могут забронировать отдых в премиальных Rixos, Steigenberger и других элитных гостиницах на курортах Египта. Цены со скидками составят от 105 тысяч до 366 тысяч рублей на двоих без авиаперелета.

Ранее АТОР сообщила, что спрос на экскурсионные поездки в экваториальную и субэкваториальную Африку постепенно восстанавливается, но по-прежнему не достигает уровня 2019 года. Средняя стоимость экскурсионного недельного тура в Африку составляет 280–350 тысяч рублей на двоих без авиабилетов.

В январе-феврале билеты в ЮАР стоят 280–320 тысяч рублей на двоих, в Кению — 140–220 тысяч, в Танзанию — 190–230 тысяч рублей на двоих. При этом с 2024 года правила въезда в Кению изменятся: туристы должны будут получать электронное разрешение на въезд (ETA) вместо электронной визы (стоимость 30 долларов).