В России зафиксирован новый антирекорд по числу погибших от COVID-19

В России зафиксирован новый антирекорд по суточной смертности от коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за последние 24 часа от COVID-19 погибли 936 человек. Днём ранее за сутки умерли 924 заболевших.

Больше всего летальных исходов в Москве (71 случай), Петербурге (61 случай), Свердловской области (46 случаев) и Нижегородской области (34 случая).

Всего, по данным на 8 октября, за сутки было выявлено 27 246 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заболевших в Москве — 4595, Санкт-Петербурге — 2501, Подмосковье — 1490, Самарской области — 657, Нижегородской области 529.

За сутки в стране полностью выздоровели 20 566 человек. Всего с начала пандемии было выявлено 7 717 356 случаев коронавируса, умерли 214 485 человек, вылечились 6 819 796.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России. Несколько дней назад увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдалось в 56 регионах. С начала сентября рост составил почти 31%. По её мнению, эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась, как и ожидалось, с началом осенне-зимнего сезона.