В России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса

В России за минувшие сутки зафиксировано 8894 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных в стране достигло 326 448. Таковы данные федерального оперативного штаба по состоянию на утро 22 мая.
Большинство новых заболевших — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В регионах-антилидерах также Нижегородская область и Красноярский край.
Ранее NEWS.ru писал, что от коронавируса в первую очередь нужно прививать граждан из групп риска. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, в эту категорию входят врачи, работающие с инфицированными, и пожилые люди.
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