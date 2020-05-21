В России за сутки выявили 8894 новых случая коронавируса

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От коронавируса в первую очередь нужно прививать граждан из групп риска. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. По его словам, в эту категорию входят врачи, работающие с инфицированными, и пожилые люди.

Я бы с самых уязвимых [начал прививки], а самые уязвимые у нас — это врачи, которые работают с больными в больницах, начиная от Коммунарки, 52-й, Склифа. <...> С врачебного сообщества...