В России за сутки выявили 8419 новых случаев заражения COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8419 и составило 4 880 262. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Темп прироста составил 0,17%. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 2828 заражённых. Далее следуют Санкт-Петербург (729) и Московская область (636).
За сутки в РФ подтверждены 334 смерти пациентов с COVID-19, за всё время пандемии жертвами инфекции стали 113 326 россиян. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7517 человек. Всего с болезнью смогли справиться 4 496 132 пациента.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим, по его словам, регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах. Глава Минздрава