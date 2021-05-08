В России за сутки выявили 8419 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/be11e98c-b09e-11eb-9aef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 8419 и составило 4 880 262. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Темп прироста составил 0,17%. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве — 2828 заражённых. Далее следуют Санкт-Петербург (729) и Московская область (636).

За сутки в РФ подтверждены 334 смерти пациентов с COVID-19, за всё время пандемии жертвами инфекции стали 113 326 россиян. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 7517 человек. Всего с болезнью смогли справиться 4 496 132 пациента.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим, по его словам, регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах. Глава Минздрава призвал «продолжить работу по формированию коллективного иммунитета». Приоритет при вакцинации, по его словам, необходимо отдавать пожилым гражданам и пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.