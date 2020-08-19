В России за сутки выявили 4828 новых случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/50212202-e1f1-11ea-a6c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

За прошедшие сутки на территории России выявлено 4828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 19 августа сообщили представители федерального оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается, что у 1230 (25,5%) новых заразившихся заболевание проходит без клинических проявлений.

Исходя из сообщения оперштаба, на сегодняшний день с начала пандемии в РФ коронавирусом заболел 937 321 человек. За прошедшие сутки в стране 117 пациентов с диагностированным заражением COVID-19 скончались. За весь период жертвами инфекции стали 15 989 россиян.

Также за последние 24 часа из больниц по выздоровлении были выписаны 6795 граждан. Теперь число россиян, победивших коронавирус, выросло до 749 423 человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, врачи подтвердили ещё 691 диагноз COVID-19 у жителей Москвы. Накануне сообщалось о 693 новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Как информирует столичный оперштаб, за сутки после лечения от COVID-19 из медучреждений выписали 1242 пациента. Таким образом, число жителей столицы, выздоровевших от коронавируса, увеличилось до 200 359. Накануне сообщалось о 10 скончавшихся пациентах с диагнозом COVID-19.