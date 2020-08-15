В России за сутки умерли 119 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/56d571a2-decc-11ea-8538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали 119 летальных исходов среди пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Таким образом, общее количество погибших к 15 августа достигло 15 617 человек.

Одновременно с этим подтверждён 5061 новый случай заражения, а успешно исцелились от недуга 6447 граждан. В общей сложности с момента начала официального учёта были инфицированы 917 884 россиянина, при этом 729 411 из них выздоровели.

При этом специалисты отмечают, что динамика активных случаев, как и в предыдущие дни, показывает сокращение количества больных. Сейчас таковыми официально числятся 172 856 граждан, это на 1505 человек меньше, чем днём ранее.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре проинформировали, что за время пандемии в России проведено 32,2 млн тестов на коронавирус. Только за последние сутки сделано 318 тысяч таких исследований. Под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в настоящее время находятся 229,3 тысячи человек.