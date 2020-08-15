В России провели более 32 млн тестов на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7defcb02-dec7-11ea-9737-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За время пандемии в России проведено 32,2 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделано 318 тысяч таких исследований.

Под наблюдением врачей в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в настоящее время находятся 229,3 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Россия находится на четвёртом месте по уровню заболеваемости коронавирусом. Согласно последним данным, зафиксировано 912,8 тысячи случаев заражения. За время пандемии выздоровели более 722,9 тысячи пациентов, умерли 15,4 тысячи.

Всего пандемией охвачены более 200 стран мира. Количество заразившихся приближается к 21 млн человек. Жертвами инфекции стали более 759 тысяч человек, выздоровели свыше 12,9 млн.

Лидируют по заболеваемости США, где насчитывается свыше 5,2 млн случаев заражения. На втором и третьем местах — Бразилия (3,2 млн) и Индия (2,4 млн) соответственно. Также в первой десятке стран ЮАР, Мексика, Перу, Колумбия, Чили и Иран.

Ранее NEWS.ru писал, что в Центре Гамалеи назвали сроки полного обеспечения вакциной от COVID-19 «Спутник V». По словам директора Александра Гинцбурга, это произойдёт в течение года. Регионы с неблагополучной эпидситуацией получат вакцину первыми. При вакцинации помимо вспышки в регионах будут учитываться риски контакта человека с коронавирусными больными на рабочем месте — это врачи, педагоги, продавцы и другие. Тем, кто уже перенёс болезнь, ставить прививку не будут.