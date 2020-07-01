В России за сутки от коронавируса умерли 147 человек

https://static.news.ru/photo/99dfaf92-bc37-11ea-9398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Жертвами коронавируса в России за прошедшие сутки стали 147 человек. За весь период пандемии в стране зафиксировано 9683 летальных случая.

Также за последние 24 часа российские врачи выявили 6760 заболевших COVID-19 в 83 регионах. В общей сложности в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 661 165 заболевших в 85 регионах.

За минувшие сутки по выздоровлении от коронавирусной инфекции выписаны 6047 пациентов. Всего с начала пандемии число вылечившихся пациентов составляет 428,9 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор проводит исследование иммунитета к коронавирусу в 23 пилотных регионах страны. Они отличаются различным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса. Информация об иммунитете позволит выявить особенности эпидемиологического процесса как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом. Она необходима для планирования мероприятий по профилактике коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. За полгода заразились миллионы людей. На данное время Россия занимает третье место по количеству заразившихся в мире — 648 533 человека. Всего в стране скончались 9345, выздоровели 413 611.