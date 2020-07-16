В России за сутки излечились от коронавируса 115 военных

https://static.news.ru/photo/ce8c621a-c78d-11ea-a106-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавируса вылечились 115 военных. Таким образом, общее число выздоровевших превысило 7,8 тысяч человек, следует из бюллетеня Минобороны РФ.

За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 115 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 7896 человек, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, общая численность вылечившихся среди гражданского персонала достигла 949 человек.

По состоянию на 16 июля 2020 года, в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1210 военнослужащих с положительными результатами тестирования на COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов коронавирусом болеют 259 военных.

Общая численность военнослужащих и гражданских лиц, проходящих лечение в 16 многофункциональных медцентрах Минобороны РФ, составляет 728 человек.

Как уточняется, в течение последних недель наблюдается превышение числа выздоравливающих над количеством заболевших коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли — 584 159, выздоровели — 7 560 281, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 16 июля открывается электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 в поликлиниках, заявил мэр столицы Сергей Собянин.