В Москве открылась электронная запись на ПЦР-тестирование на COVID-19

https://static.news.ru/photo/c67224c4-c77f-11ea-9832-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве с 16 июля открывается электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на COVID-19 в поликлиниках, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сегодня открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус в поликлиниках. Удобное время сдачи можно выбрать на две недели вперёд. По возможности мы будем расширять такие услуги, — проинформировал мэр Москвы, слова которого приводит «Вечерняя Москва».

По его словам, сегодня в столице тестирование на коронавирус проводится примерно в два раза больше, нежели в других регионах России. В частности, ежедневно осуществляется порядка 70 тысяч исследований.

Сергей Собянин также призвал работодателей Москвы позаботиться о проведении тестирования у сотрудников.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

По данным на 16 июля, во всём мире COVID-19 заразились 13 565 020 человек, умерли — 584 159, выздоровели — 7 560 281, передаёт Университет Джонса Хопкинса.

Российские медики выявили 6428 случаев COVID-19 за последние сутки в РФ в 85 регионах. Из них 24,1% заражённых переносят болезнь без клинических проявлений. Общее число пациентов на 16 июля 2020 года достигло 752 797 за всё время пандемии. По информации оперативного штаба, суточный рост этого показателя на протяжении 10 дней не превышает 0,9%.

Число исцелившихся выросло за 24 часа на 8443. Всего выписались 531 692 человека, что превышает 70% от общего количества заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге начинает испытания зарубежных вакцин от коронавируса на добровольцах, заявил исполняющий обязанности директора НИИ Дмитрий Лиознов.

По его словам, Россия вместе с другими странами участвует в «мультицентровом исследовании» данных вакцин, которое должно подтвердить их эффективность.