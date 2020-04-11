В России выздоровели более тысячи человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7cfaa832-7bd2-11ea-b1ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил данные по числу выздоровевших. Согласно новой информации, выписаны 1045 человек, переболевших COVID-19.

За сутки зафиксировано 12 летальных исходов и 1667 новых случаев инфицирования. Больше всего заражённых коронавирусом в Москве. Всего по России скончались от заболевания 106 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.

Накануне мэр мегаполиса Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.