В России выздоровели более тысячи человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обновил данные по числу выздоровевших. Согласно новой информации, выписаны 1045 человек, переболевших COVID-19.
За сутки зафиксировано 12 летальных исходов и 1667 новых случаев инфицирования. Больше всего заражённых коронавирусом в Москве. Всего по России скончались от заболевания 106 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что столичные власти перестанут пускать машины из регионов в Москву. Частичное ограничение на въезд связано с распространением коронавирусной инфекции. Посты ДПС будут разворачивать автомобили прямо перед городом.
Накануне мэр мегаполиса Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в мегаполисе. На первом этапе будут вводиться пропуска для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях. На третьем этапе с помощью пропусков будут регулировать передвижение внутри района.
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