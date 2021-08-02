В России выявили 23 508 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировано 23 508 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели свыше 6,3 млн человек. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

В течение последних суток выздоровели 14 893 пациента. В общей сложности от коронавируса вылечились более 5,6 млн россиян.

Жертвами инфекции с начала пандемии стали 160 137 человек. Из них 785 умерли за последние сутки.

Самые высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 по-прежнему в Москве. В столице за сутки прирост заражений составил 3330 случаев. Умерли 75 заболевших.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что в три раза снизить вероятность заражения коронавирусом в семье может вакцинация лишь одного из её членов. Он добавил, что вирус, который выделяется вакцинированным человеком, менее активен и не мутирует в организме.