В России вырос спрос на винтажные ёлочные игрушки

В 2021 году в России вырос спрос на винтажные ёлочные украшения, таковы данные интернет-аукциона «Мешок». Релиз имеется в распоряжении NEWS.ru. Так, за последний год на площадке было продано 26 тысяч новогодних украшений, в прошлом году — 23 тысячи, в 2019 году — всего 19 тысяч. При этом цена на некоторые игрушки достигает нескольких сотен тысяч рублей.

На текущий момент (в 2021 году) самая дорогая игрушка была продана с аукциона за 275 тысяч рублей, это ёлочная игрушка «Дед Мороз», а набор из 23 ёлочных игрушек «Чиполлино» был продан за 390 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Редкая ёлочная игрушка дед мороз. Продано за 275 400 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Набор «Чиполлино» полный (23 игрушки) Продано за 390 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Звездочет, Культигрушка, г. Ленинград, 1950-60е годы. Продано за 49 470 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Огородник Лук Порей (из набора «Чиполлино»), Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 52 020 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Собака ищейка Держи Хватай (из набора «Чиполлино»), Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 40 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Синьор помидор (из набора «Чиполлино»), Артель «Культигрушка», Ленинград. Продано за 25 806 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ватная ёлочная игрушка Лапоть хромой, раритет. Продано за 134 349 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Редкая коллекционная советская ёлочная игрушка дед мороз 50-е г. 100% оригинал. Ставка 40 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ватная ёлочная игрушка Лягушка в галоше под листом, раритет. Продано за 204 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Парашютист. СССР конец 1930 г. Материал: Вата, ткань-шелк. Ставка 9 550 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Витязь на распутье. СССР 1950-60 годы. Ставка 89 999 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Набор Три поросёнка и волк. Артель Культигрушка, Ленинград, 1950-е годы. Ставка 59 999 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Девочка клоунесса в пелерине 1930-1940. Ставка 59 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Самолёт, СССР. Ставка 45 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Мышь Долгохвост (из набора «Чиполлино»), Артель «Культигрушка», Ленинград. Ставка 30 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка Грузовик. Материал картон, СССР. 1930-е годы. Ставка 29 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net Ёлочная игрушка царь Салтан. Ставка 35 000 руб. Интернет-аукцион Мешок/meshok.net

Отмечается, что стоимость игрушек зависит от уникальности (объёма тиража) и степени сохранности. Самая высокая цена удерживается на игрушки, выпущенные советской артелью «Культигрушка» после 1950 года. В частности, это наборы «Чиполлино» и «Сказки Пушкина», а также одиночные украшения. Так, игрушка «Звездочёт» была продана за 49 470 рублей.

По данным интернет-аукциона, высоко ценятся игрушки довоенного периода. Как правило, они изготавливались из простых материалов — картона, ваты и ниток — поэтому хорошо сохранились. Также покупателям важно, что украшения создавались вручную.

Сейчас самая дорогая ёлочная игрушка, выставленная на нашей торговой площадке, — это «Ёлочная игрушка. „Парашютист“. СССР. Каталог. Подвес. Конец 1930 г. Материал: Вата, ткань-шёлк» за 9,5 млн рублей. Найдёт ли она своего покупателя, пока неизвестно, но весьма любопытно, — отметили представители интернет-аукциона.

Ранее в ассоциации российских флористов сообщили, что в преддверии новогодних праздников в моду входят ёлочные украшения из натуральных материалов — дерева, бумаги, металла, искусственного меха и кожи. Также популярны украшения в ретростиле, как стилизованные, так и времён СССР.