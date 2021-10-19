В России вновь потребуют от Google удалить приложение «Навальный»

Российские власти намерены вновь пoтребовать от американской компании Goоgle удалить приложение «Навaльный». Об этом сообщил осведомлённый источник «Интерфакса».

Представители Роскомнадзора уже требовали от компаний Аpple и Goоgle удалить приложение «Навальный» из своих цифровых магазинов. По словам сотрудников ведомства, ресурс используется для пропаганды деятельности признанных экстремистскими и запрещённых в России организаций, сообщает агентство.

Просьба была выполнена, и Тверской районный суд Москвы признал блокировку интернет-ресурсов законной.

17 сентября Google удалила из российской версии магазина приложений Google Play приложение «Навальный», в котором содержался функционал «Умного голосования». Тогда же оно исчезло и из App Store. В случае неисполнения предписания надзорный орган пригрозил применить оборотные штрафы. Позже стало известно, что российские власти угрожали Google уголовными делами против сотрудников российского отделения компании.

Однако позже Google Play вернул российским пользователям доступ к мобильному приложению «Навальный». Google также восстановила ролики и документы, которые были заблокированы во время выборов в Госдуму.

Приложение «Навальный» предоставляет доступ к сайту оппозиционера, а также к проекту «Умное голосование», который даёт рекомендации по голосованию на выборах за оппонента «Единой России».