В России ужесточили ответственность за неисполнение правил оборота оружия

Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), ужесточающие ответственность за неисполнение правил оборота оружия, вступили в в силу в России. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно новой редакции, статья 20.10 о незаконном изготовлении, продаже и передаче пневматического оружия теперь носит название «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, транспортирование, перевозка, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию». Речь в ней идёт о случаях, не содержащих уголовно наказуемого деяния.

Статья предполагает штраф за перечисленные нарушения для граждан в размере до 10 тысяч рублей с возможной конфискацией оружия либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 50 тысяч рублей или дисквалифицированы на срок до 3 лет. Для юридических лиц штраф составит до 500 тысяч рублей или приостановление работы на срок до 60 суток.

Одновременно с этим лицо, добровольно сдавшее оружие, его части, патроны, освобождается от административной ответственности.

Отдельно прописана норма нарушения законодательства об оружии на общественных мероприятиях. В этом случае нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей и конфискация оружия или лишение прав на его покупку, хранение и ношение на срок до трёх лет.

При нарушении правил хранения инициирующих и воспламеняющих веществ и материалов предусматривается штраф от 500 до 2 тысяч рублей и конфискация этих веществ.

Игнорирование предписаний работников Росгвардии, ведущих контроль в сфере оборота оружия, чревато административным штрафом с возможной конфискацией оружия.

Также устанавливается запрет распространять в СМИ информацию о террористических организациях без указания на то, что они ликвидированы или запрещены в РФ.