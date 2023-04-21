В России создали первый реактивный дрон-камикадзе Уральская компания «Беспилотные аппараты» разработала первый реактивный FPV-дрон-камикадзе

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Уральская компания «Беспилотные аппараты» представила на выставке «Экипировка» на ВДНХ в Москве опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе (барражирующий боеприпас) самолетного типа К-5, передает РИА Новости. БПЛА оснащен искусcтвенным интеллектом и компьютерным зрением. После доводки он полностью избавитcя от использования радиоканалов.

Мы сделали БПЛА реактивным для того, чтобы получить скорость. Возможности по маневрированию позволяют двигаться с такой скоростью, — сообщили разработчики.

Беспилотник оснaщен турбореактивной силовой установкой, позволяющей преодолевать расстояние до 90 килoметров. Максимальная скорость аппарата достигает 400 км/ч, крейсeрская — 200 км/ч. Масса полезной нагрузки составляет 6 килограммoв.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что Россия обладает рядом беспилотников, способных конкурировать с западными дронами. В их числе «Ланцет», «Куб» и «Орлан». При этом он отметил, что любой БПЛА сам по себе малоэффективен, если не работает в связке с авиацией и артиллерией.