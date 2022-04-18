В России разрешат автомобильные двигатели класса «Евро-0»

Из-за проблем с поставками комплектующих в России могут временно разрешить выпускать машины всех экологических классов, включая «Евро-0». Аналитики отмечают, что потребителям не так важна экологическая безопасность, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе, пишет «Коммерсант».

Правительство России подготовило проект постановления о «правилах оценки соответствия колёсных транспортных средств, выпускаемых в особый период». Документ призван упростить требования к выпускаемым в РФ автомобилям: предполагается, что для легковых машин, LCV и грузовых машин с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым. Согласно действующему техрегламенту Таможенного союза, в обращение должны выпускаться только машины класса «Евро-5» и выше, но после приостановки поставок систем управления двигателем Bosch с этим возникли сложности.

В «Соллерс Авто» говорят о необходимости временного упрощения требований, чтобы восполнить дефицит машин на рынке: концерны уже собрали несколько тысяч машин, не соответствующих действующему стандарту «Евро-5». В ОМГ, куда входит «Урал», рассматривают изменения как временные, отмечая, что требования по экологии ориентированы в первую очередь на иностранных производителей систем управления двигателями и обеспечивают их коммерческие интересы. Между тем исполнительный директор автомобильного аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов отмечает, что автовладельцы не придают значения экологическому классу автомобиля и обращают внимание прежде всего на комфорт и безопасность.

Ранее сообщалось, что автомобильный концерн Stellantis, владеющий брендами Opel, Peugeot, Citroën и ещё 14 брендами, приостановит работу завода в Калуге. Причинами названы «растущее число перекрёстных санкций и трудности с логистикой». Сергей Удалов при этом заявил, что производство автомобилей в России может полностью прекратиться до окончания спецоперации. По его мнению, ни один из российских автозаводов не избежит хотя бы временной остановки по причине санкций, проблем с поставками или дефицита деталей.