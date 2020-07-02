В России продлили запрет на международные полёты

https://static.news.ru/photo/fdef670a-bc57-11ea-91d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация отправила аэропортам телеграмму, в которой сообщается о продлении запрета на въезд в РФ иностранных граждан.

До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, — говорится в документе.

Подлинность телеграммы подтвердили источник в правительстве и представитель Домодедово.

По словам источника, такие телеграммы российские аэропорты получают ежемесячно после 27 марта, когда российские власти приняли решение о приостановке международных регулярных и чартерных рейсов в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Таким образом, подразумевается не только ограничение на въезд в страну, но и на выезд в другие государства.

Источник отметил, что при принятии решения об открытии международного сообщения будет составлена новая телеграмма.

Представитель Росавиации не стал комментировать служебную переписку, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил российским властям приступить к поэтапному возобновлению международного авиасообщения, начиная со стран СНГ. Полёты в дальнее зарубежье планируется открывать в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

При этом источники в отрасли авиаперевозок говорят, что открытие сообщения со странами СНГ не скажется существенно на доходах авиакомпаний, лето для них всё равно будет убыточным.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.