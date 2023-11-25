В России призвали запретить популярные жевательные конфеты SHOT: в России потребовали запретить Skittles из-за риска развития онкологии

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Медицинское сообщество в России призвало запретить конфеты Skittles, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что они могут вызывать рак и бесплодие из-за содержания вредных красителей. В настоящее время готовится обращение в Роспотребнадзор и Роскачество.

По данным SHOT, одним из таких красителей является Е171 — диоксид титана. Он может накапливаться в организме человека и вызывать риск онкологии. Также к вредным веществам в этих конфетах относится и эфир пропилпарабен, который негативно влияет на фертильность у детей, особенно девочек. Еще одним опасными последствиями употребления Skittles врачи назвали гастрит и аллергию.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что употребление конфет, в состав которых входит заменитель масла какао, способствует ускорению процессов старения организма. Он отметил, что сладости, изготовленные из некачественных компонентов, оказывают негативное влияние на здоровье.

Врач уточнил, что заменитель масла какао представляет собой смесь, состоящую из большого количества пальмового масла и трансжиров. В сочетании с сахаром этот продукт наносит большой вред человеческому организму.

До этого стало известно, что россияне в III квартале 2023 года стали есть больше сладкого, чем в прошлом году. При этом вырос спрос на шоколад и конфеты, а также сладкие батончики, продажи которых увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.