Россияне подсели на сладкие батончики и шоколад РИА Новости: продажи сладких батончиков в России выросли на 25%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России в III квартале 2023 года стали есть больше сладкого, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование товароучетного веб-сервиса для розничной торговли и общепита. Среди граждан вырос спрос на шоколад и конфеты, а также сладкие батончики, продажи которых увеличились на 25%.

Специалисты проанализировали продажи сладостей более чем в 65 000 торговых точках по России. Выяснилось, что с января по сентябрь продажи шоколада выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а конфет — на 3%. При этом отмечается снижение цен на батончики, которые подешевели до 36 рублей.

Причиной снижения цен на батончики может быть импортозамещение. Например, «Обыкновенное чудо» в среднем дешевле Twix. Также роль мог сыграть даунсайзинг — уменьшение размера упаковки или граммовки товара. Скорее всего, снижение цен на батончики и стало причиной повышенного спроса на них, — заявила аналитик Дарья Жигалина.

Ранее россиян предупредили о подорожании шоколада минимум на 20% до конца года. По словам экспертов, на повышение цен повлияли нестабильность курса рубля к другим валютам и снижение урожая какао-бобов в мире. В большей степени рост цен может коснуться темного шоколада.